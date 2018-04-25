Готовы отказаться от табличек правого поворота

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Самоуправления больших городов готовятся с начала 2020 г. отказаться от табличек с указателями правого поворота на перекрестках, хотя на большую пользу от этого решения не рассчитывают. Эти таблички разрешают автомобилю выполнить правый поворот при запрещающем сигнале светофора.

С 1 января 2020 г. на регулируемых перекрестках возле красного сигнала светофора не останется прикрепленных табличек с зеленым указателем, они будут заменены светофорами с указателями направления.

По словам работников Министерства путей сообщения, новые правила оборудования светофоров вводятся с учетом меняющихся тенденций движения в городах и быстро внедряемого сенсорного управления светофорами.

В связи с принятыми в 2014 г. изменениями Правил дорожного движения с 1 ноября с. г. нельзя будет оборудовать таблички с зелеными указателями правого поворота. По словам работников министерства, от таких табличек отказываются, как от небезопасных и в связи с невозможной организацией движения при сенсорном управлении светофорами.

В Вильнюсе пропускная способность не снизится

Представитель предприятия Вильнюсского городского самоуправления „Susisiekimo paslaugos“ Мигле Белините в комментарии утверждает, что эти изменения важны в целях увеличения безопасности всех участников движения.

«Руководствуясь директивами Евросоюза и в целях обеспечения безопасности участников движения, до 2020 г. во всех странах Евросоюза не должно остаться зеленых табличек, разрешающих правый поворот при включенном красном сигнале светофора. Мы поддерживаем это решение и активно готовимся к изменениям, обдумываем, какие новые решения регулирования и управления движением внедрить», — сказала М. Белините.

В Вильнюсе насчитывалось более 120 регулируемых перекрестков с зелеными табличками, а в настоящее время таких перекрестков осталось около 80.

«В столице регулирование светофорного движения и управление им осуществляется автоматически с учетом реальных потоков движения на улицах, поэтому пропускная способность светофоров после демонтажа табличек с зелеными указателями кардинально не изменится», — пояснила М. Белините. Она отмечает, что в настоящее время осуществляется иное решение организации въезда на перекрестках на правый поворот и пешеходного движения: зеленый сигнал светофора для пешеходов зажигается раньше, что дает им преимущество, а переключается сигнал тоже раньше, чтобы поворачивающие направо транспортные средства часть времени могли бы это делать, не пропуская пешеходов.

В Каунасе возможны проблемы с движением

Заведующий отделом транспорта и организации движения Каунасского самоуправления Мартинас Матусявичюс утверждает, что ликвидация зеленых табличек несколько усложнит движение. Вместе с тем он подчеркнул, что отказ от табличек улучшит безопасность участников движения. «В настоящее время на части перекрестков эти таблички уже сняты, а на других готовятся к этому, проводится исследование с целью оптимальной реорганизации», — сказал М. Матусявичюс.

Отвечая на вопрос об уменьшении заторов, он отметил, что работники стараются, чтобы организация движения не ухудшилась.

В настоящее время на перекрестках Каунаса имеется около 200 табличек с зелеными указателями.

Клайпеда не прогнозирует больших заторов

Представитель самоуправления Клайпеды Милда Милбутайте считает, что ликвидация зеленых указателей изменит привычки водителей. «Ликвидация этих табличек должна изменить привычки водителей, больших заторов в связи с их устранением мы не прогнозируем», — сказала она.

М. Милбутайте, подчеркивает, что сначала могут возникнуть недоразумения, но каждое изменение требует определенного времени. Она утверждала, что в портовом городе имеется 106 табличек с зелеными указателями, а их ликвидация будет компенсироваться за счет оборудования дополнительных секций зеленого цвета.

В Клайпеде уже состоялся конкурс по вопросу проектирования восьми светофорных постов

Шяуляй и Паневежис оценивают новшество двояко.

Специалист отдела городского хозяйства и окружающей среды администрации самоуправления Шяуляй Юрате Содене говорит, что отказ от зеленых табличек оценивается двояко.

«На некоторых перекрестках указатели, разрешающие правый поворот, создают условия для дорожных происшествий, а на некоторых перекрестках повышают пропускную способность транспортного потока», — сказала она.

По ее мнению, изменения не уменьшат заторов на улицах города, но повысят безопасность движения. В будущем на некоторых перекрестках будут оборудованы секции светофора с поворотом направо.

Такой же позиции придерживается и специалист отдела городской инфраструктуры самоуправления Паневежиса Гинтауте Аткочене, которая полагает, что пропускаемость перекрестков уменьшится, но улучшится безопасность движения. В Паневежисе зеленые таблички на светофорах не оборудуются уже с 2012 г.

«Возможны несколько альтернатив: дополнительная секция светофора с правым поворотом, реконструкция поста светофора предусматривающая гибкое управление движением», — сказала Г. Аткочене.

По ее словам, после монтажа зеленых табличек на некоторых перекрестках уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий.

В Шяуляй в настоящее время имеются 103 таблички зеленого цвета, в Паневежисе – 85 табличек.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ