График поставок вакцин позволит к середине лета привить 70% населения – Г. Науседа

Новый график поставок вакцин от COVID-19 позволит к середине лета привить 70% взрослого населения страны, говорит литовский президент Гитанас Науседа.
В четверг после заседания Европейского совета он сообщил, что утвержден новый план поставок вакцины он коронавируса на первый и второй кварталы этого года.
«В соответствии с ним Евросоюз (ЕС) в 1-м квартале должен получить от разных производителей 100 млн доз вакцины, во 2-м — еще 480 млн доз», — сказал президент.
По его словам, благодаря применению приципа pro rata (соответствия, пропорциональности — ред.) Литва в 1-м квартале должна получить 600 тыс. доз вакцин, во 2-м — еще 3 млн.
Глава государства говорит, что такие объемы вакцин позволят привить не менее 2 млн жителей Литвы.
По его словам, этого удастся достичь, если уже уже зарегистрированные три производителя вакцин будут выполнять свои обязательства и в марте, как планируется, будет подтверждена вакцина компании Jonson&Jonson.