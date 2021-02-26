График поставок вакцин позволит к середине лета привить 70% населения – Г. Науседа

«В соответствии с ним Евросоюз (ЕС) в 1-м квартале должен получить от разных производителей 100 млн доз вакцины, во 2-м — еще 480 млн доз», — сказал президент.

По его словам, благодаря применению приципа pro rata (соответствия, пропорциональности — ред.) Литва в 1-м квартале должна получить 600 тыс. доз вакцин, во 2-м — еще 3 млн.