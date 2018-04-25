Граница Литвы под видеонаблюдением

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Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что подписала договор о внедрении системы видеонаблюдения на сухопутной границе с Калининградской областью РФ на Куршской косе, протяженность которой составляет почти два километра.

По информации пограничников, договор на сумму, превышающую 410 тыс. евро, о комплексном внедрении инженерного и оптоэлектронного оборудования был подписан с победившей на конкурсе компанией Euroelektronika.

После внедрения системы пограничники смогут постоянно наблюдать и фиксировать объекты, которые пересекают госграницу или приближаются к ней, видеоматериалы со всей системы будут передаваться в стационарный центр управления.

Планируется, что система видеонаблюдения на участке границы в 1,96 километра будет установлена к концу этого года.

По данным службы, в данный момент пограничники наблюдают посредством современного оборудования почти за 56% внешней границы Евросоюза, за охрану которой отвечает Литва. Наблюдение ведется за всей морской границей протяженностью более 119 км, более чем за 82% внешней границы с Россией и почти за 37,5% границы с Беларусью.

В целом Литва отвечает почти за 1,1 тыс. км внешней границы Евросоюза.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ