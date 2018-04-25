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TOP,Новости,Приграничье

Границу Литвы с Польшей планируется открыть в пятницу –С.Сквярнялис

Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе/ Фото Saulius Skvernelis/ twitter.com

Границу Литвы с Польшей планируется открыть в пятницу, сообщил литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис. 

«Планируется встреча с польским премьером у госграницы, надеюсь, что это будет сделано. Открытие планируется на пятницу», – заявил глава Кабмина Литвы журналистам в сейме во вторник.

По его словам, нет препятствий для восстановления свободного передвижения граждан между Польшей и Балтийскими странами, поскольку эпидемиологические показатели схожи, а очаги, выявленные в соседней стране в выходные, были локализованы.  

«Осталась техническая работа, надеюсь, что кто очень хочет, уже в эти выходные сможет поехать», – сказал глава правительства.

В минувшие выходные в Польше фиксировалось рекордно большое количество случаев коронавируса – более тысячи, большинство из них связаны с находящейся на юге страны угольной шахтой.

В прошлую пятницу после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что на этой неделе будет восстановлено свободное передвижение между Польшей и странами Балтии. 

Согласно действующему сейчас в Литве порядку, выезд граждан из страны сейчас не ограничивается, однако по возвращению в Литву из государства, где количество заболеваний коронавирусом превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, необходима двухнедельная изоляция. 

В отношении иностранцев, которые хотят прибыть в Литву действует иной порядок – если в иностранном государстве за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25, то гражданам такой страны разрешено прибывать в Литву, но обязательна 14-дневная изоляция. Если количество заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, то гражданам таких стран не только разрешен въезд в страну, но и не следует соблюдать самоизоляцию. 

Если количество заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то въезд иностранцам из такой страны запрещен. 

Список стран, отвечающих этим требованиям, координируют все три Балтийских государства, ограничения на передвижение между которыми были отменены еще раньше. Этот список публикуется каждый понедельник.

В первый список, опубликованный Минздравом Литвы, внесено 27 государств.

Двухнедельная самоизоляция не требуется как гражданам Литвы, так и иностранцам, по приезде из 24 стран, в том числе из Польши. 

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