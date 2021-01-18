Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года

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ТАСС сообщает, что Австралия не планирует открывать свои границы для иностранцев до конца 2021 года. Об этом заявил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи.

Согласно прогнозу чиновника, большую часть этого года Австралия проведёт с существенными пограничными ограничениями, даже при условии, что большинство населения будет вакцинировано.

В настоящий момент в Австралии имеется 28 708 инфицированных, погибли 909 пациентов.