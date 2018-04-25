Границы Европы могут остаться закрытыми до сентября

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Издание L’opinion со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона пишет, что границы стран ЕС могут оставаться закрытыми вплоть до сентября из-за пандемии коронавируса.

Газета отмечает, что столь пессимистичный прогноз французского президента основан на анализе развития пандемии в мире. По его словам, в США и Африке пик заболеваемости будет достигнут лишь летом.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции вновь обратится к нации, речь в обращении, скорее всего, будет идти о сроках карантина.

По данным на 11 апреля, во Франции имеется 124 869 инфицированных, 13 197 человек погибли, 24 932 выздоровели.