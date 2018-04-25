Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, сообщило правительство.
Это – Китай, Специальный административный регион Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.
Этот запрет означает, что не только самолетами, но и сухопутными, морскими путями нельзя будет ездить в эти страны. Все прибывающие в Литву из этих стран должны находиться на самоизоляции дома.
Об этих мерах объявили Министерства здравоохранения и иностранных дел.
МИД также не рекомендует поездки и в другие зарубежные страны.
«С учетом сложной ситуации и того, что государства начинают ограничивать передвижение лиц, гражданам рекомендуется прекратить неотложные поездки, а находящимся за грацией искать возможности вернуться в Литву через государства, не применяющие ограничений», – говорится в сообщении МИД.
Рекомендации по поездкам в конкретную страну можно проверить на странице https://keliauk.urm.lt.
С целью ограничить распространение вируса, по всей Литве с понедельника Кабмин планирует ввести карантин.
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