Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

Фото из открытых источников

С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, сообщило правительство.

Это – Китай, Специальный административный регион Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.

Этот запрет означает, что не только самолетами, но и сухопутными, морскими путями нельзя будет ездить в эти страны. Все прибывающие в Литву из этих стран должны находиться на самоизоляции дома.

Об этих мерах объявили Министерства здравоохранения и иностранных дел.