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Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

Фото из открытых источников

С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, сообщило правительство.  

Это – Китай, Специальный административный регион Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.  

Этот запрет означает, что не только самолетами, но и сухопутными, морскими путями нельзя будет ездить в эти страны. Все прибывающие в Литву из этих стран должны находиться на самоизоляции дома.

Об этих мерах объявили Министерства здравоохранения и иностранных дел. 

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МИД также не рекомендует поездки и в другие зарубежные страны. 

«С учетом сложной ситуации и того, что государства начинают ограничивать передвижение лиц, гражданам рекомендуется прекратить неотложные поездки, а находящимся за грацией искать возможности вернуться в Литву через государства, не применяющие ограничений», – говорится в сообщении МИД. 

Рекомендации по поездкам в конкретную страну можно проверить на странице  https://keliauk.urm.lt.

С целью ограничить распространение вируса, по всей Литве с понедельника Кабмин планирует ввести карантин. 

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