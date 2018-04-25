Граждане 113 государств смогут въезжать в Россию по электронным визам

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Как заявил замминистра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов, с 2021 года граждане 113 стран смогут посещать Россию по электронным визам.

Он уточнил, что в список из 113 стран, утверждённый правительством РФ, войдут в первую очередь 53 государства, граждане которых уже могут въезжать по е-визе в зоны пилотного проекта — Дальний Восток, Калининградскую область, Санкт-Петербург и область. В этом перечне — страны ЕС, КНР, Япония, Индия, Турция и т. д.

По словам замминистра, цитируемых изданием «Коммерсантъ», суммарно в 113-ти государствах, граждане которых смогут попасть в РФ с января 2021 года по электронным визам, проживает около 4 млрд человек — половина мирового населения.