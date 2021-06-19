Граждане ЕС смогут учреждать партии в Литве

Министр юстиции Эвелина Добровольская отметила, что Литва должна обеспечить права проживающих здесь граждан ЕС и имплементировать в национальное законодательство международные установки, соответствующие стандартам ЕС.

С другой стороны, она отметила, что это предложение не предоставляет гражданам ЕС, проживающим в Литве, избираться в сейм Литвы или президентом Литвы.

До сих пор возможностью быть учредителем партии обладали только граждане Литвы.

С 2019 года граждане ЕС также могут стать членами зарегистрированных в Литве партий, но не учредителями.

Когда поправки вступят в силу, гражданин ЕС, проживающий в Литве не менее шести месяцев, может быть соучредителем политической партии.