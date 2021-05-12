Граждане Литвы смогут учавстовать в отборе астронавтов

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Литва спешит стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), чтобы ее граждане еще в этом году могли бы участвовать в отборе в астронавты, заявила министр экономики и инноваций Аушрина Армонайте.

«Мы спешим, хотим, ратифицировать этот договор в мае, раньше запланированного, чтобы граждане Литвы также могли участвовать в отборе астронавтов», – заявила в среду министр на заседании правительства.

Она также сказала, что членство в агентстве выгодно и бизнесу, и науке, которые смогут пользоваться программами агентства.

В среду правительство решило обратиться к президенту с тем, чтобы он вынес документ на ратификацию сейма, который может ратифицировать его самое позднее до 27 сентября.

А. Армонайте добавила, что это членство ежегодно будет приносить стране отдачу почти в 8,4 млн евро.