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Граждане ряда соседних стран смогут вновь въезжать в Данию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, на пресс-конференции в Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что начиная с 15 июня, граждане Норвегии, Германии и Исландии получат право посещать королевство.

Тем не менее для граждан Швеции датские границы пока останутся закрытыми. Объясняя данное решение датский премьер отметила существенно отличающийся подход в отношении противодействия COVID-19 в Швеции, что в итоге повлияло на решение Дании по вопросу об открытии границы.

Тем не менее, подчеркнув важность международной торговли и туризма для экономики королевства, глава датского правительства заметила, что возглавляемая ей Дания хочет оставаться открытой, несмотря на эпидемию коронавируса, от которой пострадала как само королевство, так и весь остальной мир.

Дания впервые объявила о закрытии границ 14 марта текущего года в связи с ростом числа инфицированных.

Отметим, что несмотря на смягчение правил, для посещения Дании туристам придется выполнять ряд обязательных требований.