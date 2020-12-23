Граждане стран Балтии будут доставлены из Лондона одним самолетом

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В связи с тем, что Европа закрыла границы с Соединенным Королевством, где распространяется штамм коронавируса, который обладает большей заражающей способностью, Балтийские страны планируют заказать один рейс из Лондона, чтобы доставить небольшое количество застрявших там граждан Латвии, Литвы и Эстонии, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

По его словам, люди смогут вернуться домой лишь в случае наличия важных причин – например, если родители разделены с малолетними детьми, или человек отправляется на похороны.

«Что мы сейчас делаем, так это интенсивно общаемся с соседними странами, прежде всего с латышами и эстонцами, а я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем информировать об одном рейсе очень ограниченного объема со всеми гражданами Балтийских стран, которые по гуманитарным причинам должны как можно быстрее оказаться в Литве», – сказал в среду М. Скуодис в интервью радиостанции LRT.

«В Литву в праздничный период планировали прибыть 7 тыс. человек, но в данный момент мы говорим о значительно меньших цифрах», – сказал он.

Министр отметил, что конкретная дата рейса будет заявлена в ближайшее время – он должен состояться в конце Рождественских праздников. По его словам, дату согласуют министры иностранных дел трех стран.

В данный момент посольство Литвы в Лондоне собирает информацию о лицах, которым требуется помощь для возвращения домой из Соединенного Королевства.

С утра понедельника и до конца года решением правительства в Литве вступил в силу запрет прибытия пассажирскими самолетами из Соединенного Королевства по причине распространяющегося в этой стране штамма коронавируса. Грузовые рейсы не отменяются.