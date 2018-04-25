Граждане стран европейской экономической зоны вновь смогут въезжать в Норвегию

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Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии приняло решение, позволяющее некоторым группам иностранцев вновь въезжать в страну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз канцелярии норвежского правительства пока это означает, что лишь граждане европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут приехать в Норвегию.

«Я рада объявить, что мы теперь приняли решение о дальнейшем смягчении правил въезда, которые важны для сельского хозяйства и для семей, живущих в разных странах в рамках ЕЭЗ», отметила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Миланд.

Правительство постоянно работает над поиском правильного баланса между защитой от инфекции и другими важными социальными соображениями. По словам министра юстиции и общественной безопасности королевства, если ситуация с инфекцией покажет хорошую динамику, то правительство постепенно откроет доступ в страну для новых групп иностранцев, которые в нормальной ситуации отвечают условиям въезда в Норвегию.