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Гражданин Камеруна выслан в страну происхождения, сообщило МВД

Фото vrm.lt

Министерство внутренних дел (МВД) сообщает, что в понедельник было выполнено решение о высылке гражданина Камеруна в страну происхождения. 

«Иностранец, незаконно находящийся в Литве, возвращен в страну происхождения. Решения будут приниматься и по другим лицам. Литва уважает права человека, однако незаконно находящиеся в Литве мигранты будут высылаться», – приведены в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте. 

МВД информировало BNS, что камерунец прибыл в Литву как студент, а 30 сентября прошлого года было принято решение о его добровольном отъезде. Министерство указало, что не располагает данными о том, когда гражданин Камеруна прибыл в Литву. 

 Иностранец с 10 июня содержался в Центре регистрации иностранцев. 

Сообщается, что Департамент миграции и Служба охраны государственной границы Литвы сейчас выполняют процедурные действия, связанные с рассмотрением прошений о предоставлении убежища. 

«С учетом имеющейся информации в связи с незаконно пересекшими границу мигрантами будут приниматься решения об их возвращении или предоставлении статуса», – отмечает министерство. 

В этом году границу Беларуси и Литвы незаконно пересекло 4026 мигрантов. 

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего потока нелегальных мигрантов. 

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