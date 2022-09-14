Гражданин Литвы был задержан в России, применено насилие – ДГБ

ДГБ утверждает, что гражданин Литвы был задержан в России на срок более двух недель без санкции суда.

Задержанный мужчина, работающий менеджером в структуре должностных лиц, успел сообщить о происшествии своим родственникам, которые сообщили об этом литовским властям. Позже с человеком не удалось связаться по телефону.

Согласно отчету ДГБ, на мужчину надели наручники, завязали глаза и доставили в штаб-квартиру российских должностных лиц. По его собственным показаниям, к нему применялось психологическое и физическое насилие.

В ДГБ не исключают, что такое поведение россиян могло быть вызвано обнаруженными в аккаунте соцсети задержанного постов в поддержку Украины и осуждением России за агрессию против нее, а также демонстрацией поддержки общественной кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

Несколько раз меняли места задержания, снимали отпечатки пальцев, фотографировали. Во время допросов требовали информацию о семье, месте работы, отношениях с государственными учреждениями Литвы, отношении к России, войне с Украиной, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях, найденных «друзьях» в аккаунте в социальной сети и прочее.

В отчете ДГБ указывается, что в допросах участвовали как сотрудники в штатском, так и в форме. Последние демонстрировали огнестрельное оружие, ножи с оголенными лезвиями и электрошоковые устройства. Если ответы были не по душе, словесное недовольство сопровождалось ударами руками по голове. На одном из допросов ему приказали раздеться догола и объяснить значение татуировок на теле.

После нескольких дней допросов задержанного гражданина Литвы наказали штрафом в 2000 рублей (32 евро) за административное правонарушение и запретом на въезд в Россию на пять лет.

По данным ДГБ, официальные российские сотрудники неохотно объясняли обстоятельства задержания и не предоставляли информацию соответствующим литовским службам.

Департамент государственной безопасности призывает граждан Литвы быть осторожными на границе и без крайней необходимости избегать поездок в Россию и Беларусь.

В сообщении отмечается, что службы враждебных государств используют агрессивные методы работы.

ДГБ указывает, что поддержка Украины, осуждение агрессии Кремля в аккаунтах в социальных сетях в России могут быть расценены как поддержка терроризма или подстрекательство к войне. Российские суды могут назначать за это большие сроки лишения свободы.

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