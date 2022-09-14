Гражданин Литвы был задержан в России, применено насилие – ДГБ

В связи с инцидентом на границе гражданин Литвы был задержан в России и подвергся насилию, сообщил в среду Департамент государственной безопасности (ДГБ).
Согласно сообщению, литовец был задержан на границе России и Литвы должностными лицами соседнего государства, когда из-за неосторожного поведения нарушил порядок нахождения в приграничной зоне соседней страны. Дата инцидента в отчете не указывается.
ДГБ утверждает, что гражданин Литвы был задержан в России на срок более двух недель без санкции суда.
Задержанный мужчина, работающий менеджером в структуре должностных лиц, успел сообщить о происшествии своим родственникам, которые сообщили об этом литовским властям. Позже с человеком не удалось связаться по телефону.
Согласно отчету ДГБ, на мужчину надели наручники, завязали глаза и доставили в штаб-квартиру российских должностных лиц. По его собственным показаниям, к нему применялось психологическое и физическое насилие.
В ДГБ не исключают, что такое поведение россиян могло быть вызвано обнаруженными в аккаунте соцсети задержанного постов в поддержку Украины и осуждением России за агрессию против нее, а также демонстрацией поддержки общественной кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.
Несколько раз меняли места задержания, снимали отпечатки пальцев, фотографировали. Во время допросов требовали информацию о семье, месте работы, отношениях с государственными учреждениями Литвы, отношении к России, войне с Украиной, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях, найденных «друзьях» в аккаунте в социальной сети и прочее.
В отчете ДГБ указывается, что в допросах участвовали как сотрудники в штатском, так и в форме. Последние демонстрировали огнестрельное оружие, ножи с оголенными лезвиями и электрошоковые устройства. Если ответы были не по душе, словесное недовольство сопровождалось ударами руками по голове. На одном из допросов ему приказали раздеться догола и объяснить значение татуировок на теле.
После нескольких дней допросов задержанного гражданина Литвы наказали штрафом в 2000 рублей (32 евро) за административное правонарушение и запретом на въезд в Россию на пять лет.
По данным ДГБ, официальные российские сотрудники неохотно объясняли обстоятельства задержания и не предоставляли информацию соответствующим литовским службам.
Департамент государственной безопасности призывает граждан Литвы быть осторожными на границе и без крайней необходимости избегать поездок в Россию и Беларусь.
В сообщении отмечается, что службы враждебных государств используют агрессивные методы работы.
ДГБ указывает, что поддержка Украины, осуждение агрессии Кремля в аккаунтах в социальных сетях в России могут быть расценены как поддержка терроризма или подстрекательство к войне. Российские суды могут назначать за это большие сроки лишения свободы.
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