Гречневый пир во время чумы

Кроме того, в гречке немало железа, необходимого для транспортировки кислорода во все ткани организма. Слабость, апатия, беспричинная усталость нередко связаны с недостатком железа, поэтому любители гречки, как правило, отличаются бодростью и хорошим настроением. Да и стрессы они переносят лучше, ведь в гречке велико содержание магния – главного борца с тревожностью, страхами и бессонницей.

А еще гречка – богатый источник пищевых волокон, которые не только снижают уровень вредного холестерина и берегут от резких скачков глюкозы в крови, но и являются пищей для полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Именно от них во многом зависит состояние нашего здоровья, в том числе и крепкий иммунитет. Живущие в кишечнике «хорошие» бактерии просто не дают размножаться болезнетворным микроорганизмам и тем самым берегут нас от различных инфекций.

Готовим правильно

Поклонники здорового питания уверены, что лучший способ приготовить гречку – заварить ее кипятком. Действительно, при таком способе обработки крупы в ней сохраняется несколько больше витаминов, чем при традиционной варке. И хотя разница не так уж существенна, не стоит пренебрегать запариванием. Чтобы приготовить гречку этим способом, залейте крупу кипятком в пропорции 2 части воды на 1 часть крупы и оставьте на ночь в термосе или в теплом месте.

Также можно залить гречку на ночь холодным кефиром. Это позволит сохранить максимум витаминов в крупе. Однако этот метод приготовления подходит только для людей со здоровым желудком и кишечником – после такой обработки крупа получится довольно плотной, с большим количеством грубой клетчатки, поэтому это блюдо может вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастритов, гастродуоденитов).

Храним по правилам

Чтобы гречка пролежала как можно дольше, ее следует хранить в холщовых мешочках или в негерметичных емкостях. Ведь без доступа воздуха крупа быстро портится. Также гречку необходимо беречь от лишней влажности и прямых солнечных лучей. Срок хранения гречки – 1 год, однако перед покупкой обязательно посмотрите, нет ли в крупе насекомых-вредителей. Как правило, насекомые не заводятся в крупе в процессе хранения, обычно мы приносим их домой вместе с крупой из магазина. Именно поэтому лучше покупать гречку в прозрачной упаковке.

Гречневые блинчики

Гречневая мука – 1 стакан, пшеничная мука – 1 стакан, вода – 2,5 стакана, сода – 0,5 ч. л., соль, лимонная кислота – на кончике ножа, растительное масло.

Смешайте гречневую и пшеничную муку и просейте через сито. Добавьте щепотку соли и лимонную кислоту. Смешайте с водой, затем добавьте соду и быстро перемешайте. Оставьте тесто на несколько минут, чтобы оно поднялось. Выпекайте блины на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом.

Фаршированные перцы с гречкой и тофу

2 болгарских перца, 100 г гречки, 2 помидора, 170 г тофу, 1 лук-шалот, щепотка чеснока в порошке, 1 ч. л. прованских трав, соль, перец по вкусу, 2 ст. л. оливкового масла, горсть оливок.

Разрезаем перец пополам, удаляем семена и белые прожилки. Гречку варим в подсоленной воде до готовности (около 15 минут). Тофу, лук-шалот и помидоры нарезаем кубиками. Оливки – кружочками. Наливаем оливковое масло в сковороду и даем прогреться. Затем обжариваем лук-шалот, посыпав его чесночным порошком. Выкладываем на сковороду тофу, помидоры, оливки, специи, затем – гречку. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Фаршируем перцы нашей начинкой и выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут. По желанию за 2-3 минуты до готовности, перцы можно посыпать тертым сыром и выпекать до тех пор, пока сыр не расплавится, и/или украсить зеленью.

Гречневая запеканка с творогом, изюмом и яблоками

Гречка – 200 г, яблоки – 2 шт., творог – 100 г, сметана – 3 ст. л., изюм – 50 г, сахар по вкусу, молотая корица, ванилин.

Варим гречку до готовности и заправляем сливочным маслом. Творог протираем через сито. Яблоки нарезаем кубиками, изюм замачиваем в воде. Яйца взбиваем с сахаром и добавляем к гречке, затем кладем изюм, яблоки, творог, сметану и корицу. Тщательно все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и выкладываем получившуюся смесь. Запекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут. Украсить можно ягодами, фруктами или листьями свежей мяты.

Гречаники с печенью

Гречневая крупа – 300 г, печень куриная – 400 г, яйцо куриное – 1 шт., репчатый лук, мука пшеничная – 3-4 ст. л., соль, перец – по вкусу, растительное масло.

Гречку отварить в подсоленной воде до готовности. Печень промыть и очистить от пленочки. Лук почистить и измельчить в блендере, затем добавить печень и снова перемолоть. Добавить соль, перец, 2 ст. л. муки, яйцо и быстро перемешать. Высыпаем гречку к нашей смеси и перемешиваем все вместе. Если требуется, добавьте еще муки. Тесто должно получиться как густая сметана. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем тесто при помощи ложки и жарим гречаники с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы из гречаников ушел лишний жир, выкладываем их на салфетку. Подавать можно со сметаной или с соусами.

Гречневые тефтели

Фарш из нежирного мяса — 0,5 кг, яйца куриные – 2 шт., гречка – 100 г, репчатый лук – 2 шт. (среднего размера), чеснок – 2 зубчика, томатная паста – 200 г, панировочные сухари, соль, перец – по вкусу.

Гречку тщательно промываем и отвариваем до готовности в подсоленной воде. Половину лука и чеснок натираем на терке. Добавляем к фаршу перетертые лук с чесноком, яйца и специи, перемешиваем. Затем добавляем гречку и снова хорошо перемешиваем. Лепим средние шарики, обваливаем их в сухарях и жарим на сковороде с маслом около 5 минут. Остаток лука мелко нарезаем и обжариваем до золотистой корочки. Выкладываем лук в сотейник, добавляем томатную пасту (если паста очень густая, добавьте немного воды и перемешайте). Складываем наши шарики в сотейник с томатной смесью и тушим на малом огне 20 минут.

Гречка с грудинкой, грибами и сельдереем

Крупа гречневая зеленая – 350 г, лук репчатый – 1 шт., стебель сельдерея – 1 шт., тимьян – 2 веточки, масло оливковое – 30 мл, грудинка свиная – 200 г, петрушка – 30 г, сыр твердый – 50 г, грибы сушеные – 20 г, морковь – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло сливочное – 50 г, вода, соль, перец.

Промываем гречку и грибы (лучше предварительно замочить их на ночь). Варим сушеные грибы и гречку 10-15 минут. Нарезаем кубиками сельдерей, грудинку и морковь, шинкуем лук, очищаем зубчики чеснока, режем сваренные грибы. Разогреваем сотейник, наливаем масло, обжариваем морковь и лук до золотистой корочки. Добавляем чеснок, продавив его над сковородкой чеснокодавилкой, туда же отправляем свиную грудинку, грибы и воду, солим, перчим. Кидаем веточку тимьяна, тушим пару минут, а затем снимаем с огня. Кладем в сотейник сливочное масло, натираем сыр, перемешиваем. Мелко рубим петрушку, добавляем к гречке и снова мешаем.

Запеканка из гречки с курицей и грибами

Гречка — 1,5 стакана, вода — 3 стакана, лук репчатый — 2 шт., куриное филе — 200 г, шампиньоны — 200 г, сметана — 0,5 стакана, сыр — 150 г, яйцо — 2 шт., соль и перец по вкусу.

Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Приготовить начинку: спассеровать 2 луковицы в разогретом растительном масле, добавить в сковороду нарезанное куриное филе, нарезанные шампиньоны и обжарить все вместе. Затем добавить сметану и тушить, пока соус не загустеет. В смазанную маслом форму выложить половину каши, затем слой тертого сыра и слой начинки. Положить оставшуюся кашу, разровнять и залить смесью из сметаны, сырых яиц, соли и перца. Посыпать запеканку тертым сыром и выпекать в разогретой духовке до образования румяной корочки.

Голубцы с гречкой

Гречка — 1 ст., лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., масло растительное — 1 ст.л., сметана — 300 г, капуста — 1 шт., петрушка и соль по вкусу.

Из кочана капусты удалить кочерыжку. Отварить кочан до полуготовности, разобрать его на листья, утолщения отбить. Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Лук нашинковать и чуть припустить в масле. Взбить яйцо и добавить в кашу. Фарш выложить на капустные листья, завернуть и выложить на сковороду, смазанную маслом. Запекать 10 минут. Добавить сметану и запекать еще 30 минут. При подаче посыпать зеленью.

Котлеты из гречки

Гречка — 1 ст., вода — 2 ст., яйцо — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., масло растительное, панировочные сухари, соль и перец по вкусу.

Сварить гречневую кашу. Лук порезать кусочками и обжарить в масле. Смешать лук с кашей, добавить яйцо, соль, перец и пропустить через блендер. Из полученной массы сформовать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле.