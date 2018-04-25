Греция может начать принимать туристов с июля

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Как заявил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью местным СМИ, греческий турбизнес должен не отчаиваться и готовиться к летнему сезону: турпоток в страну может возобновиться уже с июля.

По данным портала «Турпром», речь идёт о приёме туристов из Европы. Вероятно, стране придётся ввести так называемые «паспорта здоровья» — документы об отсутствии коронавируса, тест на который туристы должны будут проходить перед поездкой. При этом, как подчеркнул господин Теохарис, такие тесты «должны быть надежными и не отнимать много времени». По его словам, Евросоюз в настоящий момент разрабатывает способ предоставить каждому гражданину возможность пройти подобный тест.

Министр полагает, что спрос на отдых в Греции будет расти, поскольку уже сейчас туристы демонстрируют рост доверия к безопасности в стране: отмены броней в отелях на вторую половину лета приостановились. Если сезон всё-таки начнётся в июле, то власти хотели бы продлить его до октября — ноября, чтобы компенсировать текущие потери.

Отмечается, что Греции удалось избежать серьёзной вспышки коронавируса: по данным на утро 23 апреля в стране выявлено 2 408 заболевших, погиб 121 человек, выздоровели 577 пациентов.