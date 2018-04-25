Греция может закрыть границы

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Издание The Sun пишет, что Греция на этой недели может вновь закрыть границы для иностранных туристов из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Власти страны заявили, что с 13 июля могут вернуть ограничения, действовавшие ранее, вплоть до закрытия границ, чтобы «защитить большинство от беспечного меньшинства»: начиная с 1 июля коронавирус был выявлен у более чем 100 иностранных туристов. По мнению греческих властей, что туристы игнорируют правила безопасности.

Минздрав Греции обеспокоен числом бессимптомных случаев коронавируса среди зарубежных гостей и полает, что туризм в условиях пандемии связан с рисками, и последствия открытия границ будут известны через три недели.

Напомним, ранее Греция закрыла границу для туристов из Сербии, так как именно у них чаще всего выявляли коронавирус.