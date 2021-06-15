Греция обещает помощь Литве в контроле над потоками мигрантов из Беларуси

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Греции Никос Дендиас пообещал помощь Литве в контроле над потоками нелегальной миграции из Беларуси.
Греция уже сталкивалась ранее с крупным миграционным кризисом, когда просящие убежища с Ближнего Востока массово прибывали в страну по Средиземному морю.
«Мы можем помочь любым подходящим Литве способом», – заявил гость на пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.
«У нас сложилось положение, когда более крупный сосед поощряет миграцию и превращает его в орудие», – добавил он, подразумевая Турцию.
Г. Ландсбергис сказал, что спросил греческого министра советы и попросил «техническую помощь», поскольку эта страна «давно знакома с проблемой беженцев».
Он рассуждал, что греческие должностные лица могли бы прибыть в Литву, чтобы проконсультировать пограничников и работников Министерства внутренних дел.
Глава литовской дипломатии отметил, что у Греции большой опыт в применении законодательства Евросоюза в решении вопросов, связанных с просителями убежища, она также могла бы помочь в этой сфере.
«Литва раньше не была первой страной, принимающей беженцев. Греция ею была», – сказал Г. Ландсбергис.
Литовские должностные лица в последнее время отмечают значительный рост нелегальной миграции из Беларуси. Они отмечают, что минский режим помогает мигрантам незаконно пересекать границу с Литвой.
Г. Ландсбергис отметил, что белорусский режим «активно организует программу беженцев и использует их против Литвы в качестве одного из гибридных оружий».
«Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна», – сказал глава МИД Литвы.
Греческий министр иностранных дел отметил, что Афины могли бы прислать в Литву должностных лиц, чтобы поделиться опытом, помочь поднять вопрос на уровне Евросоюза.
«Это европейский вызов», – сказал Н. Дендиас.
По данным пограничников, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 387 мигрантов. Большинство из них — граждане Ирака.
Это количество почти в пять раз больше, чем за весь 2020-ый год.
«Пиратство»
Главы МИД Литвы и Греции также обсудили произошедший в конце мая инцидент, когда белорусские должностные лица принудили к посадке в Минске гражданский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, и задержали находившихся в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Спегу.
Этим лайнером Ryanair летели не только граждане Литвы, но и Греции, а также других стран.
Н. Дендиас назвал действия Беларуси по посадке самолета «приратством».
«Соответственно их и оцениваем», – сказал глава греческой дипломатии, назвав инцидент «совершенно неприемлемым».
«Я подписываюсь под каждым словом», – вторил ему Г. Ландсбергис.
Реагируя на инцидент, ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний летать в воздушном пространстве сообщества, и приземляться в аэропортах стран-членов блока.
В данный момент ЕС рассматривает введение экономических санкций в отношении Беларуси.