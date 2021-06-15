Греция обещает помощь Литве в контроле над потоками мигрантов из Беларуси

«Мы можем помочь любым подходящим Литве способом», – заявил гость на пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

«У нас сложилось положение, когда более крупный сосед поощряет миграцию и превращает его в орудие», – добавил он, подразумевая Турцию.

Г. Ландсбергис сказал, что спросил греческого министра советы и попросил «техническую помощь», поскольку эта страна «давно знакома с проблемой беженцев».

Он рассуждал, что греческие должностные лица могли бы прибыть в Литву, чтобы проконсультировать пограничников и работников Министерства внутренних дел.

Глава литовской дипломатии отметил, что у Греции большой опыт в применении законодательства Евросоюза в решении вопросов, связанных с просителями убежища, она также могла бы помочь в этой сфере.

«Литва раньше не была первой страной, принимающей беженцев. Греция ею была», – сказал Г. Ландсбергис.

Литовские должностные лица в последнее время отмечают значительный рост нелегальной миграции из Беларуси. Они отмечают, что минский режим помогает мигрантам незаконно пересекать границу с Литвой.

Г. Ландсбергис отметил, что белорусский режим «активно организует программу беженцев и использует их против Литвы в качестве одного из гибридных оружий».

«Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна», – сказал глава МИД Литвы.

Греческий министр иностранных дел отметил, что Афины могли бы прислать в Литву должностных лиц, чтобы поделиться опытом, помочь поднять вопрос на уровне Евросоюза.

«Это европейский вызов», – сказал Н. Дендиас.

По данным пограничников, в этом году в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть 387 мигрантов. Большинство из них — граждане Ирака.

Это количество почти в пять раз больше, чем за весь 2020-ый год.

«Пиратство»

Главы МИД Литвы и Греции также обсудили произошедший в конце мая инцидент, когда белорусские должностные лица принудили к посадке в Минске гражданский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, и задержали находившихся в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Спегу.

Этим лайнером Ryanair летели не только граждане Литвы, но и Греции, а также других стран.

Н. Дендиас назвал действия Беларуси по посадке самолета «приратством».

«Соответственно их и оцениваем», – сказал глава греческой дипломатии, назвав инцидент «совершенно неприемлемым».

«Я подписываюсь под каждым словом», – вторил ему Г. Ландсбергис.

Реагируя на инцидент, ЕС запретил самолетам белорусских авиакомпаний летать в воздушном пространстве сообщества, и приземляться в аэропортах стран-членов блока.

В данный момент ЕС рассматривает введение экономических санкций в отношении Беларуси.