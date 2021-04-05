Греция открыла дайверам доступ к затонувшим кораблям и самолётам

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«Вестник АТОР» пишет, что власти Греции позволили любителям погружений посещать рэки — затонувшие суда и самолёты.

Всего в списке Министерства культуры Греции 91 подводный объект в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, Западной и Центральной Греции, Эпире, Пелопоннесе и Фессалии, на Крите и Ионических островах.

Все рэки относятся к периоду 1868 — 1970 годов, в основном они представляют собой военные самолёты и суда, затонувшие в годы Второй мировой войны. Все они находятся на глубине до 120 м.

Так, среди самых интересных объектов — немецкий военный гидросамолёт Arado Ar196, находящийся на глубине 11 м у острова Ираклия в Эгейском море; британский Bristol Beaufighter, сбитый в 1943 году и лежащий на глубине 34 м у острова Наксос; неизвестное торговое судно, затонувшее в 1942 году у острова Проти.

Напомним, ранее греческие власти сообщали о планах создать дайв-парк на восточном побережье Пелопоннеса.