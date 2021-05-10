Греция открыла пляжи на особых условиях

Фото pixabay.com

Греция открыла свои организованные пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе, сообщает Reuters.

В соответствии с действующими мерами, менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

Музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки для вакцинированных иностранных посетителей 15 мая.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, вселило уверенность в том, что туристы смогут безопасно посетить страну.