Греция отменит большинство ковидных ограничений

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В Греции будет отменено большинство противокоронавирусных мер , об этом заявил глава греческого Минздрава Танос Плеврис.

Так, с 1 мая по 31 августа отменяется необходимость предъявлять сертификаты и справки о перенесённом COVID-19 при входе в кафе и рестораны, магазины и другие объекты. Снимается лимит на число людей в ресторанах, кафе, кинотеатрах, стадионах и в других общественных местах, разрешена загрузка их на 100%.

С 1 мая делать экспресс-тесты раз в неделю обязаны только непривитые работники для допуска на рабочее место. С 15 апреля также отменяется введённый ранее штраф в размере 100 евро для непривитых граждан в возрасте старше 60 лет.

С 1 июня отменяется масочный режим во внутренних помещениях.