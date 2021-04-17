Греция отменит карантин для туристов из ряда стран

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ТАСС сообщает, что власти Греции решили отменить со следующей недели требование прохождения семидневного карантина для въезжающих из ряда стран.

О каких именно странах идёт речь, пока не уточняется. Известно только, что это будут европейские страны, и туристам из них можно будет въехать в Грецию, предоставив только ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до поездки, или сертификат о вакцинации, а ограничения на передвижение по стране для них пока сохранятся.

Ранее информагентство Bloomberg сообщило, что с 19 апреля Греция планирует отменить карантин для прибывающих из стран ЕС, Шенгена, США, Великобритании, Сербии, ОАЭ и Израиля, но оставить в силе требование предъявления ПЦР-теста.