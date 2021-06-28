Греция отменяет большинство ограничений

Так, с 28 июня отменяется комендантский час, введённый ещё в ноябре 2020 года. От него планировалось отказаться 1 июля, но срок был сдвинут. Также отменён масочный режим на улицах. Увеличивается разрешённое число собирающихся за одним столом граждан — с шести до десяти человек. Если торжество проходит под открытым небом, на него можно пригласить до 300 гостей.