Греция построит два лагеря для мигрантов из Сирии

Греция построит два новых временных лагеря для мигрантов, прибывающих из Турции. Об этом сообщает греческий телеканал Skai TV.

В эфире канала министр миграции Нотис Митарачи заявил, что это будут центры закрытого типа. Однако властям, по словам министра, «понадобится поддержка местных общин».

«Мы хотим построить два закрытых центры в северном регионе Серра и на большей территории Афин на 1000 мест… Мы не можем оставить всех тех людей на островах», — пояснил Митарачи.

Министр добавил, что поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена. Как только беженцы будут получать защищенный статус — им будет предложено покинуть убежище.