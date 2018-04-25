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Греция построит два лагеря для мигрантов из Сирии

By GgiaTreball propi, CC BY-SA 4.0, Link

Греция построит два новых временных лагеря для мигрантов, прибывающих из Турции. Об этом сообщает греческий телеканал Skai TV.

В эфире канала министр миграции Нотис Митарачи заявил, что это будут центры закрытого типа. Однако властям, по словам министра, «понадобится поддержка местных общин».

«Мы хотим построить два закрытых центры в северном регионе Серра и на большей территории Афин на 1000 мест… Мы не можем оставить всех тех людей на островах», — пояснил Митарачи.

Министр добавил, что поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена. Как только беженцы будут получать защищенный статус — им будет предложено покинуть убежище.

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«Проживание и льготы лицам, которым будет предоставлено убежище, прекратятся в течение месяца. С этого момента беженцам придется зарабатывать на жизнь», — подытожил Митарачи.

Такие действия греческих властей направлены на то, чтобы сделать Грецию менее привлекательным местом для миграционных потоков.

Напомним, что ранее Греция направила военные корабли для защиты границы от мигрантов. Греческие острова в Эгейском море будут патрулировать 52 военных корабля и судов береговой охраны.

При этом Турция решила направить тысячу спецназовцев на границу с Грецией, чтобы всячески препятствовать возвращению тысяч сирийских беженцев из Греции.

korrespondent.net

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