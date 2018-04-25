Греция построит стену на границе с Турцией

В районе области Эврос на сухопутной границе с Турцией Греция возведет «мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза». Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас на брифинге.
“В настоящее время на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км. Очевидно, что создание нового заграждения способствует защите суверенных прав страны и подает всем четкий сигнал, что Греция защищает внешние границы Европы”, — сказал Пецас.
Чиновник упомянул о поездке премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в область Эврос в минувшие выходные.
«В последние дни премьер-министр, выражая особую заинтересованность в эффективной охране наших границ и поддержке наших жителей, живущих в отдаленных районах, посетил Эврос. Он встретился с представителями местных органов власти и на месте был проинформирован о строительстве заграждения, которое будет завершено в апреле (2021 года)», — добавил Пецас.
Представитель греческого правительства добавил, что «помимо своего основного защитного и сдерживающего характера, это заграждение дает множество преимуществ, поскольку он будет функционировать и как современный проект защиты от наводнений, так как, с одной стороны, он сооружается в соответствии с особой геоморфологией Эвроса, а с другой, — с учетом местного сельскохозяйственного производства».
Он добавил, что для наиболее эффективной охраны границ Греции к дежурству в Эвросе немедленно приступают 400 новых постоянных пограничников, еще 800 будут размещены на островах в восточной части Эгейского моря, а еще 480 — на остальной территории страны.
«В течение года в общей сложности 1 680 пограничников будут дислоцированы во всех районах, где требуется усиленное полицейское присутствие», — подытожил Пецас.
Напомним, что ранее Турция начала сейсмические работы в Средиземноморье. Судно Oruc Reis способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тысяч до 15 тысяч метров.korrespondent.net