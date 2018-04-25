Греция построит стену на границе с Турцией

«В последние дни премьер-министр, выражая особую заинтересованность в эффективной охране наших границ и поддержке наших жителей, живущих в отдаленных районах, посетил Эврос. Он встретился с представителями местных органов власти и на месте был проинформирован о строительстве заграждения, которое будет завершено в апреле (2021 года)», — добавил Пецас.

Представитель греческого правительства добавил, что «помимо своего основного защитного и сдерживающего характера, это заграждение дает множество преимуществ, поскольку он будет функционировать и как современный проект защиты от наводнений, так как, с одной стороны, он сооружается в соответствии с особой геоморфологией Эвроса, а с другой, — с учетом местного сельскохозяйственного производства».

Он добавил, что для наиболее эффективной охраны границ Греции к дежурству в Эвросе немедленно приступают 400 новых постоянных пограничников, еще 800 будут размещены на островах в восточной части Эгейского моря, а еще 480 — на остальной территории страны.

«В течение года в общей сложности 1 680 пограничников будут дислоцированы во всех районах, где требуется усиленное полицейское присутствие», — подытожил Пецас.

Напомним, что ранее Турция начала сейсмические работы в Средиземноморье. Судно Oruc Reis способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тысяч до 15 тысяч метров.