Греция призвала страны ЕС ввести единые сертификаты вакцинации

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«Интерфакс» пишет, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию ввести единые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Это помогло бы туристам начать свободно путешествовать по Европе.

Ожидается, что этот вопрос будет осуждаться на саммите ЕС, который состоится 21 января. Ввести общий для всех европейских стран сертификат о вакцинации, по мнению Мицотакиса, нужно как можно скорее.

При этом глава правительства Греции отмечает, что странам ЕС не следует делать вакцинацию обязательным условием для поездки. А министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что его страна не будет запрещать въезд иностранцам без прививки. Однако формальностей и ограничений при въезде для вакцинированных будет меньше: им не понадобится ПЦР-тест и карантин.