Греция продлила карантин

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Власти Греции решили продлить режим самоизоляции и ограничений на передвижения граждан внутри страны до 27 апреля.

Как сообщают в Министерстве по делам защиты граждан, решение принято, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

Запрет действует в стране с 23 марта. Весь транспорт в стране остановлен, гражданам запрещено передвигаться пешком кроме случаев крайней необходимости, подтвержденных документально. Авиаперевозчик Ellinair полностью приостановил полёты с 31 марта до 30 апреля.

Нарушителей режима карают штрафами в размере 150 евро. С 23 марта полиция выявила свыше 17 000 нарушений по всей стране, общая сумма штрафов достигла 2,6 млн евро.

Эксперты связывают продление режима ограничений с пасхальным периодом. Церковные власти Греции решили перенести само праздничное богослужение с 19 апреля на 27 мая.

По данным на 5 апреля в Греции выявлено 1 673 инфицированных, 70 человек скончались, 78 выздоровели.