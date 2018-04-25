Греция со следующей недели начнет выход из карантина

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Согласно плану, объявленному премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, страна со следующей недели начнёт постепенно отказываться от введённых ранее ограничений.

По словам президента, предпринятые страной меры по борьбе с вирусом оправдались, поэтому первый этап снятия карантина начнётся 4 мая и продлится до середины июня. В это время в Греции начнут работу маленькие магазины и салоны красоты, людям будет разрешено передвигаться в пределах административных районов. Откроются храмы, но посещать их можно будет в индивидуальном порядке, службы пока не будут проводиться.

Позднее в мае заработают школы, в июне — детские сады, торговые центры, рестораны и отели.