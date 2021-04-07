Греция требует от Германии репараций

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Афины не теряют надежды на срыв с Германии лакомого куша. И не сколько-нибудь, аж 289 миллиардов евро!

Как передает АЗЕРТАДЖ, спустя 80 лет после нападения Гитлера на Грецию правительство в Афинах повторно призвало Берлин начать переговоры по возмещению ущерба, нанесенные преступлениями Рейха во Второй мировой войне. МИД Греции заявил, что «вопрос компенсации останется открытым до тех пор, пока наши требования не будут выполнены, и эти требования справедливы», подсластив горькую для немцев пилюлю обещаниями улучшения двусторонних отношений. «Переговоры внесут очень позитивный вклад в дальнейшее продвижение греко-германских отношений», говорится в заявлении МИД Греции.

Впервые вопрос был поднят Афинами в июне 2019 года, в октябре того же года Берлин отклонил любые разговоры на эту тему, сообщив, что за все послевоенные годы ФРГ сделало немало для развития Греции.