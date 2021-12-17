Греция ужесточает правила въезда для туристов

В Греции с 19 декабря вводится требование для всех туристов предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение принято из-за риска распространения нового штамма вируса Омикрон.
Новое требование касается как полностью вакцинированных туристов, так и тех, кто не имеет прививки против коронавируса. Данная мера также распространяется и на путешественников из стран-членов Евросоюза.
Без теста в страну могут въехать только те путешественники, которые совершают транзит и находились в другой стране перед въездом в Грецию менее 48 часов.
Украинцам чтобы попасть на территорию Греции нужно выполнить одно из условий (также касается внутреннего перемещения между островами):
- предоставить сертификат вакцинации против COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие) в печатной или цифровой форме, в том числе в приложении Дія с QR-кодом
- предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Греции
- предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия
- предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него
Данные правила распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.
Также нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.korrespondent.net