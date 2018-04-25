Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Греция объявила чрезвычайные меры по борьбе с наплывом искателей убежища, прибывающих из Турции, чтобы не повторить кризиса 2015 года. Меры представил министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис, сообщает The Guardian.

«Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении», — сказал министр.

Греческие власти пообещали усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов. Также греческое правительство обратится в НАТО и ЕС с просьбой помочь активизировать патрулирование в этом районе.

В настоящее время почти 11 тысяч человек живут в лагере для мигрантов на острове, который рассчитан на максимум 3 тысячи человек. Почти половина из 56 тысяч прибывших беженцев и мигрантов в Европу в этом году прошли через греческие острова.

Напомним, что ранее из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

Последние новости