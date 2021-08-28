Греция вводит новые ограничения для непривитых граждан

Министр здравоохранения Греции объявил о планах ввести новые требования к тестированию на Covid непривитых граждан и ограничить посещаемость туристических объектов людьми, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Меры будут включать в себя еженедельное тестирование непривитых сотрудников частного и государственного секторов страны, а также запрет на пребывание в закрытых туристических объектах для туристов, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас сказал, что введение дополнительных ограничений — это не карательная мера, а долг государства перед миллионами граждан страны, которые вот уже долгое время живут в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Меры будут действовать с 13 сентября по 31 марта. Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, не имеющие сертификата о вакцинации от коронавируса, должны будут проходить один экспресс-тест на Covid в неделю. Два теста потребуется сдавать людям, которые работают в туристической сфере, а также в сфере обслуживания: работникам кафе, баров, ресторанов. К тестированию привлекут также школьников и студентов.
Отмечается, что тестирование на коронавирус будет осуществляться в частных медицинских учреждениях. Стоимость одной процедуры — 10 евро. Школьники и студенты смогут проходить ПЦР-тестирование бесплатно.024.by