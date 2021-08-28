Греция вводит новые ограничения для непривитых граждан

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Министр здравоохранения Греции объявил о планах ввести новые требования к тестированию на Covid непривитых граждан и ограничить посещаемость туристических объектов людьми, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Меры будут включать в себя еженедельное тестирование непривитых сотрудников частного и государственного секторов страны, а также запрет на пребывание в закрытых туристических объектах для туристов, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас сказал, что введение дополнительных ограничений — это не карательная мера, а долг государства перед миллионами граждан страны, которые вот уже долгое время живут в условиях пандемии коронавирусной инфекции.