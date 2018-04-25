Greenpeace потребовала проверки надежности старых французских АЭС

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Французское отделение международной экологической организации Greenpeace подало в среду в Государственный совет ходатайство против Комитета по ядерной безопасности страны, передает ТАСС.

В нем, как сообщило агентство France-Presse, организация требует провести проверку того, в какой мере на окружающую среду воздействует проводимая комитетом программа продления срока использования ряда французских АЭС, первоначально запланированный срок эксплуатации которых истекает.

«Никакого контроля воздействия на окружающую среду не было запланировано при начале проведения нынешних крупных проверок, направленных на то, чтобы продлить на 10 лет работу реакторов, достигших 40-летнего срока эксплуатации», — подчеркивает Greenpeace в поданном в Госсовет ходатайстве. При этом организация напоминает, что Суд Европейского союза в подобной ситуации уже указал Бельгии на необходимость «проведения проверки воздействия на экологию в связи с крупномасштабными работами по увеличению срока эксплуатации АЭС». Как считают в Greenpeace, Франция своими нынешними действиями «поставила себя вне закона».