Greenpeace потребовала проверки надежности старых французских АЭС

Французское отделение международной экологической организации Greenpeace подало в среду в Государственный совет ходатайство против Комитета по ядерной безопасности страны, передает ТАСС.
В нем, как сообщило агентство France-Presse, организация требует провести проверку того, в какой мере на окружающую среду воздействует проводимая комитетом программа продления срока использования ряда французских АЭС, первоначально запланированный срок эксплуатации которых истекает.
«Никакого контроля воздействия на окружающую среду не было запланировано при начале проведения нынешних крупных проверок, направленных на то, чтобы продлить на 10 лет работу реакторов, достигших 40-летнего срока эксплуатации», — подчеркивает Greenpeace в поданном в Госсовет ходатайстве. При этом организация напоминает, что Суд Европейского союза в подобной ситуации уже указал Бельгии на необходимость «проведения проверки воздействия на экологию в связи с крупномасштабными работами по увеличению срока эксплуатации АЭС». Как считают в Greenpeace, Франция своими нынешними действиями «поставила себя вне закона».
Проверки с целью продления эксплуатации реакторов уже прошли во Франции на АЭС в Трикастене (департамент Дром, юг страны). Они уже проводятся на втором энергоблоке АЭС в Бюже (восточный департамент Эн), а в конце ноября начнутся и на четвертом ее реакторе. Реактор первого энергоблока, выработавший ресурс, был остановлен еще в 1994 году. Для охлаждения двух из четырех реакторов АЭС используется вода протекающей рядом реки Роны, одной из крупнейших в стране .