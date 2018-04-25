Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС

Более полусотни участников Greenpeace перед саммитом ЕС штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе. Об этом сообщает The Brussels Time в четверг, 12 декабря.

Экологическая группа объявила о своей акции вскоре после 6 утра в четверг, разместив фотографии большой группы активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание.

«Что-то приближается», — заявила группа в Twitter, требуя от лидеров ЕС «действовать сейчас».

Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Europa, но также послать символическое сообщение о неотложности действий политикам.