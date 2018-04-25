Greenpeace заявила об огромном уровне радиации в Фукусиме

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В Японии в префектуре Фукусима зафиксировали вторичное радиационное загрязнение, вызванное высвобождением цезия из-за мощных тайфунов Хагибис и Буалой в 2019 году, пишет Lenta ru.

Опасное загрязнение выявили эксперты из Greenpeace. Уровень радиации превысил нормы в десятки раз.

Замеры проводились в течение трех недель в разных районах префектуры, в том числе и административном центре. Из-за обильных дождей, вызванных тропическими циклонами, радионуклиды мигрировали в речные системы с лесистых гор, которые продолжают оставаться источником вторичного загрязнения из-за отсутствия мер по дезактивации.

В природоохранной организации отмечают, что результаты противоречат отчетам японского правительства, которые утверждают, что программа дезактивации эффективна. Превышение нормального уровня было зафиксировано на всех участках, где проводились замеры. Например, в селе Иитате радиация из-за проливных дождей значительно усилилась по сравнению с результатами наблюдений на протяжении пяти лет.