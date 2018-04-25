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Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора

By SvickovaOwn work, Public Domain, Link

Гренландцы проголосовали за сохранение скандальной статуи колонизатора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, согласно результатам голосования, большинство жителей Гренландии выступают за сохранение статуи датско-норвежского колонизатора Ханса Эгеде, подвергнувшийся нападению вандалов на волне протестов против расизма.

Критики считают, что статуя в столице Гренландии Нууке является символом угнетения бывшим колониальным правителем Дании, после чего появились призывы убрать статую в музей. Около 23 000 из 56 000 жителей Гренландии имели право голоса в опросе, который проводился с 3 по 21 июля. Согласно результатам голосования, 923 человека проголосовали за сохранение статуи против 600 требовавших убрать её.

В прошлом месяце статуя Ханса Эгеде была окрашена красной краской, с надписями «деколонизировать» после того как движение Black Lives Matter охватило весь мир после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в США.

Гренландия была датской колонией до 1953 года, когда она стала формальной частью Королевства Дания. Сегодня остров обладает широкой автономией, но все еще сильно зависит от финансовых грантов из Дании. Эгеде, также известный как «Апостол Гренландии», приехал на остров в 1721 году, чтобы выполнять миссионерскую работу среди местных жителей. Его пребывание в Гренландии ознаменовало начало колониальной эры на острове, но было относительно менее кровопролитным по сравнению с другими европейскими регионами.

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