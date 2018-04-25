Гренландия будет продавать воду тающих ледников

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Власти страны планируют сделать талой воды пользующийся спросом на рынке продукт. Всего было выписано 16 лицензий на экспорт.

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом рассказал министр индустрии и энергетики Йесс Сване в интервью Tagesspiegel.

«Мы проверили, насколько чистой является наша вода, сколько ее у нас есть и сколько лет мы можем ее использовать в экономических целях. Теперь мы говорим миру: у нас есть большое количество чистой воды, и мы предлагаем использовать этот ресурс», — сказал Сване.

По его словам, сегодня существует 9 небольших проектов, которые получили лицензии на экспорт воды.

«Но мы хотим расширяться и делиться нашей водой с остальным миром. Мы выдали 16 лицензий на добычу воды», — сказал министр.