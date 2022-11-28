Грета Тунберг и еще 600 экоактивистов решили засудить Швецию

Фото: twitter.com/@GretaThunberg

Экоактивистка Грета Тунберг и ее единомышленники из молодежного движения Aurora в пятницу, 25 ноября, подали судебный иск против шведского государства. По мнению истцов, оно не выполняет закрепленное в Конституции требование содействовать устойчивому развитию, ведущему к созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Прежде чем передать свою жалобу в окружной суд, более 600 экоактивистов, самому старшему из которых — 26 лет, прошли шествием по Стокгольму. Тунберг несла в руках картонный плакат с надписью: «Теперь мы подаем в суд на государство».