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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Автор: Anders Hellbergсобственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась получать премию в области охраны окружающей среды и экологии, которую ей присудил Северный совет.

Как объяснила Тунберг в своем Instagram, подобная номинация для нее — «большая честь», но никто не заслуживает такой награды, пока развитые страны не выполняют условия Парижского соглашения.

По мнению девушки, которая сейчас находится в Калифорнии, экоактивизм нуждается не в почетных премиях, а во внимании и поддержке со стороны властей.

Северный совет, в который входят парламентарии Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, ежегодно присуждает ряд премий за выдающиеся достижения литераторам, музыкантам, создателям кинофильмов и активным защитникам окружающей среды. В этом году сразу две страны — Норвегия и Швеция — выдвинули кандидатуру Греты Тунберг, отмечает телекомпания RTVi.

В середине октября активистка уже попала в список самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии BBC, а в июне правозащитная организация Amnesty International вручила ей свою высшую награду «Посол совести».

Грета Тунберг стала одним из самых известных борцов против проблем экологии и изменения климата. В 2018 году она каждую пятницу пропускала уроки, чтобы выйти с пикетом к зданию парламента в Стокгольме. Пример школьницы вдохновил тысячи молодых людей во всем мире, а также привел к появлению международной организации Fridays for Future.

В августе 2019 года Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с нулевыми выбросами, чтобы выступить на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Во время своей эмоциональной речи она отметила, что человечество стоит на пороге экологической катастрофы и массового вымирания, а политиков заботят только деньги и сказки об экономическом росте.

В сентябре в Канаде около полумиллиона человек вышли на экологическую акцию вместе с Тунберг. Среди них был и премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он лично встретился с активисткой, выслушал ее советы по борьбе с проблемами экологии, а после назвал Тунберг «голосом поколения».

NEWSru.com
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