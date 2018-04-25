Грета Тунберг получила один миллион евро за борьбу с изменением климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна. Награду она получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Сообщается, что Тунберг выбрали среди 136 кандидатов из 43 стран мира. Глава жюри Хорхе Сампайо рассказал, что большинство членов жюри проголосовали именно за Тунберг. Он позитивно отметил «форму, в которой Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата».

Тунберг выразила свою благодарность через Twitter.

«Это много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире», — написала активистка.

Она также заявила, что не могла даже представить, что получит такой большой денежный приз за свою деятельность.

Шведская экологическая активистка собирается пожертвовать премию в более чем один миллион евро. Деньги достанутся организациям, борющимся за экологию на планете.