Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на лечение детей от коронавируса

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг выделит 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Школьница призывает общественность последовать ее примеру, пишет The Guardian.

17-летняя знаменитость выделила данную сумму, полученную от датской неправительственной организации Human Act, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

Деньги будут направлены на приобретение продуктов питания, а также на оказание медуслуг и на обучение.

«Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке чрезвычайно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения», — отметила Тунберг.

Представители ЮНИСЕФ заявили, что средства позволят дополнительно поддержать детей, пострадавших от ограничений из-за коронавируса.