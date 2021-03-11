Грета Тунберг выступила против политики Байдена по климату

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг оценила работу администрации президента США Джо Байдена в сфере экологических проблем, назвав ее недостаточной в соответствии с наукой. Об этом она заявила в интервью телеканалу MSNBC.

«Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям», — заявила Тунберг.