Грибаускайте: Мобилизация в России – это эскалация войны, ее новая фаза

«Наши шаги, шаги НАТО, также Запада должны быть объединенным ответом. Точно так же мы должны реагировать с наращиванием поставок вооружений в Украину», — сказал экс-президент.

По ее словам, Украина должна быть обеспечена более тяжелым и дальнобойным вооружением, которое необходимо «для противодействия этой новой попытке русской орды продвинуться дальше в Европу».

По словам Грибаускайте, мобилизация в России была объявлена ​​из-за того, что «армия уголовников» не могла быть эффективной.

«Потому что они не справились со скрытой мобилизацией, которая проводилась из рекрутов и чеченцев, но также и из криминального мира. Было совершенно ясно, что такая армия преступников не может быть эффективной ни в какой войне. Так что сейчас вербуют россиян. Эта частичная мобилизация означает, что, к сожалению, война пришла на территорию России, и эту войну вызвал сам президент Путин», — сказала Грибаускайте.

В среду Путин в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину, объявил о частичной мобилизации в стране.

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