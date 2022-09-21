Грибаускайте: Мобилизация в России – это эскалация войны, ее новая фаза

Частичная мобилизация в России знаменует новую фазу эскалации войны в Украине, считает экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
«Я думаю, что весь мир одинаково видит то, что это немедленная эскалация огромной войны в Европе, это новая фаза войны. Вот как я это оцениваю», — сказала Грибаускайте журналистам в среду в Каунасе.
«Наши шаги, шаги НАТО, также Запада должны быть объединенным ответом. Точно так же мы должны реагировать с наращиванием поставок вооружений в Украину», — сказал экс-президент.
По ее словам, Украина должна быть обеспечена более тяжелым и дальнобойным вооружением, которое необходимо «для противодействия этой новой попытке русской орды продвинуться дальше в Европу».
По словам Грибаускайте, мобилизация в России была объявлена из-за того, что «армия уголовников» не могла быть эффективной.
«Потому что они не справились со скрытой мобилизацией, которая проводилась из рекрутов и чеченцев, но также и из криминального мира. Было совершенно ясно, что такая армия преступников не может быть эффективной ни в какой войне. Так что сейчас вербуют россиян. Эта частичная мобилизация означает, что, к сожалению, война пришла на территорию России, и эту войну вызвал сам президент Путин», — сказала Грибаускайте.
В среду Путин в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину, объявил о частичной мобилизации в стране.
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