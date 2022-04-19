Грибаускайте: Западу трудно быстро отказаться от российского газа

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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что странам Запада будет трудно быстро отказаться от российского газа и сменить поставщиков.

«Очень важна политическая воля, потому что давление со стороны экономических лоббистов все время будет очень сильным», — сказала она в интервью украинскому телеканалу 1+1.

«Некоторые политики зависят от этих денег. Мы знаем, например, одну партию во Франции, ультраправую партию в Германии, которая до сих пор зависит от такого влияния. Политикам на Западе будет сложно быстро отказаться от российского газа», — добавила она.

Грибаускайте предупреждает, что прекращение поставок российского газа займет много времени — два-три года.

Она сказала, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), который Литва построила за три года, может поставлять большую часть необходимого газа во все страны Балтии.

По ее словам, Литва построила терминал СПГ, потому что всегда знала, что Россия использует энергетику как геополитическое оружие, средство подкупа и коррумпирования политических систем — как в Литве, так и на Западе.

Экс-президент Литвы подчеркнула, что Украина, кто бы ей что ни обещал, может обеспечить свободу и безопасность только сама и только силой, мужеством и умением защищать свою землю.

«Нет никаких гарантий, которые обеспечили бы вам полную свободу, независимость и защиту. Это всегда будет в ваших руках. (…) Никто не сможет дать никаких гарантий, что бы и кто вам ни обещал. Вы видите это сами сегодня. Когда вы выиграете войну, тогда мир и НАТО будут думать о вас, помогут в восстановлении, а безопасность будет прежде всего в вашей силе, мужестве и умении защищать свою землю», — сказала Грибаускайте.

«Вы знаете цену таких гарантий. Вы получили гарантии от трех стран, когда отказались от ядерного оружия. Одна из них сейчас напала на вас, а две другие только поставляют оружие», — добавила она.

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