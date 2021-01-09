Grigeo Klaipeda грозит штраф до 5 млн евро – прокурор

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Спустя год после скандала с загрязнением Куршского залива предприятием по производству картона Grigeo Klaipeda группы Grigeo прокуроры говорят, что досудебное расследование находится на финишной прямой. Ответственным за загрязнение лицам может грозить лишение свободы на срок до шести лет, а Grigeo Klaipeda – штраф в размере до 5 млн евро.

В четверг это сообщила на пресс-конференции участковый прокурор Клайпеды Гина Скерсинските. По ее словам, вскоре дело должно быть передано в суд.

Как сказала прокурор, говорить о конкретных наказаниях ответственным за загрязнение руководителям и работникам Grigeo преждевременно, но деяния, в которых они подозреваются, могут повлечт наказание в виде лишения свободы до шести лет.

По словам Г. Скерсинските, кто из подозреваемых отправится в суд и будет ли среди них главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис, выяснится после передачи дела в суд.

Она уточнила, что окончательное число подозреваемых — девять (восемь физических лиц и Grigeo Klaipeda).

По словам прокурора, пока нельзя назвать и конкретную сумму ущерба природе, так как она является главным объектом спора.

О загрязнении Куршского залива Grigeo Klaipeda стало известно в январе прошлого года — тогда прокуроры начали расследование о загрязнении залива неочищенными сточными водами.