Grigeo Klaipeda сообщила специалистам, что прекратила сброс загрязнений в Куршский залив

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Компания по производству картона Grigeo Klaipeda в среду информировала природоохранителей, что прекратила сброс в Куршский залив неочищенных сточных вод.

«Мы получили от предприятия информацию, что предписание уже выполнено. Завтра (в четверг – BNS) мы планируем физически проверить, действительно ли оно выполнено», – сказал BNS замдиректора Департамента охраны окружающей среды (ДООС) Вайдас Грицюс.

Прокуратура во вторник объявила, что начала досудебное расследование в связи со сбросами загрязнений в Куршский залив.

ДООС также начнет внеочередную проверку. Кроме того, специалисты проверят рыбу из Куршского залива.