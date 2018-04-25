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Grigeo Klaipeda сообщила специалистам, что прекратила сброс загрязнений в Куршский залив

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Grigeo Klaipeda сообщила специалистам, что прекратила сброс загрязнений в Куршский залив

  • Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Компания по производству картона Grigeo Klaipeda в среду информировала природоохранителей, что прекратила сброс в Куршский залив неочищенных сточных вод.

«Мы получили от предприятия информацию, что предписание уже выполнено. Завтра (в четверг – BNS) мы планируем физически проверить, действительно ли оно выполнено», – сказал BNS замдиректора Департамента охраны окружающей среды (ДООС) Вайдас Грицюс.

Прокуратура во вторник объявила, что начала досудебное расследование в связи со сбросами загрязнений в Куршский залив.

ДООС также начнет внеочередную проверку. Кроме того, специалисты проверят рыбу из Куршского залива.

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Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности.

Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно.

После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже.

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