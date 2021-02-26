Гримасы безработицы

Комментируя замечания по поводу порядка выплаты пособия, министр М. Навицкене отметила, что уже сейчас затраты на выплаты по безработице превышают поступления. По ее словам, необходимо изыскать ресурсы для расширения выплат, в том числе и за счет повышения взносов по безработице.

Еще хуже ситуация на рынке труда стала в нынешнем году. Как мы уже сообщали, по данным Службы занятости на 1 февраля, в Литве 16,4 проц. трудоспособного населения не имеет работы — это 282 тысячи граждан. Отмечается, что в течение года в Службе занятости зарегистрировалось почти в два раза больше людей, чем было соискателей до первого карантина весной 2020 года.

Так, 82 тысячи граждан, зарегистрированных в период пандемии, были задействованы на рынке труда. До 1 марта прошлого года 67,2 тысячи человек работали по бессрочным трудовым договорам, 4 тысячи – по договорам со сроком, 6,9 тысячи работали самостоятельно, а 7 тысяч – по бизнес-лицензиям. Отмечается, что среди новых клиентов 50,2 тысячи до этого не были активны на рынке труда, из них 10,2 тысячи нигде не работали, а 40 тысяч не работали два года и более.

По данным Службы занятости, преобладающая перед пандемией мужская безработица сменилась ростом женской безработицы: женщин зарегистрировано 143,5 тысячи, мужчин в настоящее время – 138,6 тысячи. При этом по сравнению с февралем 2020 года их количество выросло на 67,5 тысячи и 56,7 тысячи соответственно.

Хотя в декабре зарегистрировано на 17,2 процента молодых (16-29 лет) безработных меньше, они составляют почти треть от всех безработных, зарегистрированных в январе. Большинство (59,4 процента) из них моложе 25 лет.

За год количество людей, длительное время не работающих, выросло на 54,9 тысячи по сравнению с 1 февраля 2020-го. Всего в стране 82,1 тысячи длительное время не работающих, что составляет 29,1 процента от всех зарегистрированных в Службе занятости.

Пособие по безработице

Более половины безработных, зарегистрированных в стране в этом году, не получали пособие по безработице, потому что они не работали в течение 12 месяцев в период последних двух с половиной лет. Кроме того, треть безработных — около 95 тысяч в течение этого периода не работали в Литве и не имеют стажа социального страхования по безработице, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Литвы (Содры).

Как сообщает Служба занятости, безработица достигла рекордного уровня. Анализ пособий по безработице показывает, что ее рост был определен не только увольнениями работников из-за объявленного в Литве карантина.

«По данным начала третьего квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., хотя число зарегистрированных безработных увеличилось за год на 106 тысяч, количество застрахованных в Литве за тот же период уменьшилось всего на 21 тысячу, а треть безработных не работали в Литве в течение последних нескольких лет», — отметила директор Содры Юлита Варанаускене.

Количество выплат по безработице стабилизировалось

Число получателей пособия по безработице, которое начало расти во время первого карантина, стабилизировалось во второй половине года и достигло 90 тысяч. По сравнению с 2019 годом количество получателей пособия по безработице увеличилось вдвое, или примерно на 30 тысяч человек больше.

Средняя сумма пособия по безработице в последнем квартале прошлого года составила 350 евро, а средняя продолжительность выплаты почти 5 месяцев – такая же, как в аналогичном периоде 2019 года. Это означает, что человек получает выплаты не в течение всего максимального периода в 9 месяцев, а находит работу в среднем в течение 5 месяцев.

В конце прошлого года стало уменьшаться и число обращающихся за пособием по безработице. В октябре пособие получили 39 тысяч, в ноябре — 32 тысячи, а в декабре — около 26 тысяч вновь зарегистрированных безработных. Для сравнения, в пиковый период — в июле прошлого года — была получена 61 тыс. заявлений на пособие по безработице.

Кстати, безработным, зарегистрировавшимся в Службе занятости, не нужно отдельно обращаться в Содру за пособием. После заполнения документов в Службе занятости автоматически поступает заявление на получение пособия в Содру. Если человек не имеет права на пособие, Содра его не выплачивает.

Льготы — до девяти месяцев

Содра назначает пособие по безработице тем жителям, которые потеряли работу и имеют не менее 12 месяцев стажа социального страхования по безработице за последние 30 месяцев — при условии внесения взносов на социальное страхование.

Кстати, социальное страхование от безработицы не распространяется на самозанятых, имеющих свидетельство об индивидуальной деятельности или лицензию на ведение бизнеса, — они не платят взносы на социальное страхование по безработице, в отличие от владельцев индивидуальных предприятий или членов небольших акционерных обществ.

Пособия по безработице выплачиваются в течение девяти месяцев. Каждые три месяца размер пособия уменьшается, что побуждает безработных искать возможности вернуться на рынок труда.

О страховании здоровья

На минувшей неделе министр социальной защиты и труда Литвы М.Навицкене сказала, что государство не должно страховать безработных обязательным страхованием здоровья. Однако после того, как СМИ распространили эту информацию, она уточнила, что имела в виду, сообщает BNS. Министр считает, что людей, которые зарегистрировались в Службе занятости, не должны страховать автоматически. «Встает вопрос, означает ли регистрация в Службе занятости, что человек застрахован медицинским страхованием», – сказала М. Навицкене. «Служба занятости – это учреждение, куда люди приходят искать работу. Это не место оказания социальной поддержки», – добавила министр.

Она сказала порталу Delfi, что ее слова неверно поняли. «Я не имела в виду, что не надо страховать безработных. Напротив, государство должно страховать безработных, и не только их. Мне кажется, что вообще надо идти путем введения универсального страхования здоровья. Но вопрос в том, должна ли Служба занятости администрировать этот налог», – сказала министр. Она считает, что обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) надо администрировать иным способом и в другом учреждении. «Это вопрос администрирования – или это Служба занятости, где человек, едва встав на учет, получает страхование, или страховка должна оформляться иным способом», – заверила М. Навицкене, которая считает, что сейчас безработные вынуждены регистрироваться в Службе занятости ради получения бесплатных услуг здравоохранения. Сейчас всех безработных, которые стоят на учете Службы занятости, ОНЗ страхует государство, взносы за них также платит государство. Кроме того, государство компенсирует ОНЗ женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионерам и лицам до 18 лет.

«Досрочный выход на пенсию маскирует проблему трудоустройства»

По словам министра социальной защиты и труда, досрочный выход на пенсию маскирует проблему занятости пожилых людей, которые не могут найти работу. М. Навицкене уверяет, что целью государства должно быть удержание этих людей на рынке труда как можно дольше.

«Люди должны иметь возможность оставаться на рынке труда до пенсионного возраста. И это должно быть главной целью. Все другие дополнительные меры показывают, что мы немного маскируем проблему и пытаемся найти более легкое решение», — заявила на минувшей неделе М. Навицкене.

По ее словам, досрочный выход на пенсию — не всегда лучшее решение. В Литве можно получить досрочную пенсию, если до выхода на пенсию осталось пять лет, а у человека накоплен необходимый стаж работы и нет других доходов. Пенсия в таком случае в среднем составляет 280 евро. В прошлом году ее получили более 5,5 тысячи человек.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ