Гродно примет Биг-мини-фестиваль уличного искусства

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На два дня Гродно превратится в столицу уличных искусств: центр города займут музыканты, художники, актеры и, конечно, мастера файер-шоу. Уже в эти выходные, 27 и 28 июля, в центре города пройдет VIII Биг-мини-фестиваль.

В этом году фестиваль соберет более 300 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Испании и Италии. В центре Гродно откроются несколько творческих площадок: музыкальные, танцевальные, театральные, перформансные. С середины дня и до полуночи горожан и гостей города будут удивлять музыканты, танцоры, уличные театры, живые статуи, ходулисты, мастера файер-шоу.

«Каждый год нам подают заявки на участие около 100 творческих коллективов со всей Беларуси и стран ближнего зарубежья. Однако мы стараемся отдавать предпочтение только самым ярким и профессиональным артистам. В приоритете — коллективы с уникальной авторской подачей, собственным звучанием и необычными постановками», — рассказала Анастасия Ровба.

Фестиваль откроется традиционным театрализованным шествием всех участников с площади Ленина к сцене у молодежного центра «Гродно». Возглавят шествие представители школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada из Минска.

Помимо традиционных для фестиваля направлений, в Гродно организуют фотовыставки, а также несколько интерактивных театральных перформансов.

«Биг-мини-фестиваль пройдет в концепции «Открывая двери в искусство». Во время работы артисты становятся своеобразной дверью для зрителей, открывают для них этот мир. Поэтому в 2019 году мы призывает всех не стоять на пороге, а смело врываться во все разнообразие искусства без стука», — отметила Анастасия Ровба.

Она добавила, что гостей фестиваля ожидают интересные арт-объекты и инсталляции из дверей.

Открой дверь в фаер-шоу! Насладись ночной феерией огня, искр и фейерверков. Именно за этой дверью ты увидишь, как в бесстрашных руках неукротимая стихия превращается в искусство.

Открой дверь в музыку! Громко стучи в двери! Звони во все дверные звонки! За дверью «на всю мощь» будет играть музыка самых разных направлений. Заходи и лови волну живого звука!

Открой дверь в театр! Удивительные костюмы, необычные персонажи, интригующие истории и настоящие перформансы. Именно здесь театр начнется не с вешалки, а с громких аплодисментов.

Открой дверь в танец! Ты увидишь настоящий уличный бал: от зажигательной бачаты, до чувственного контемпорари. Здесь тебя ждет энергия в каждом шаге!