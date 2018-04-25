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Грозит экономическая кома?

Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

С введением всеобщего карантина остановлена работа предприятий общественного питания, за исключением еды навынос, деятельность массажных салонов, за исключением медицинских услуг, а также спортклубов и СПА.

Гостиницам разрешено оказывать услуги только отдельным гостям с соблюдением дистанции ​​в 2 метра и использованием масок. Однако услуги для групп запрещены, еда должна подаваться только в номер. Все эти меры могут привести к экономической коме, считают представители реального сектора экономики.

Э. Шишкаускене: Туристический сектор может не выжить

Такие меры подорвут туристический бизнес, заявила президент Литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Эвалда Шишкаускене.

Хотя гостиницы закрывать не планируется, Э. Шишкаускене отмечает, что без СПА или услуг питания они не смогут нормально функционировать. «Гостиницы могут закрывать сколько хотят, поскольку в них и так нет постояльцев, в том числе и СПА-отели. Гостиница без услуг — это мертвая гостиница», – сказала она BNS.

Глава ассоциации отметила, что наполненность курортных гостиниц  снизилась более чем на 50%, в городах она составляет 5-6%, кроме того, около 30% гостиниц не работают с марта и, возможно, работников придется увольнять.

Сокращается товарооборот предприятий

Оборот предприятий розничной торговли и общественного питания в Литве в сентябре упал на 0,4 процента, сообщает Департамент статистики республики.

За месяц с учетом сезонных колебаний и рабочего дня оборот предприятий, торгующих продовольственными товарами, в постоянных ценах снизился на 0,2 проц., предприятий, торгующих непродовольственными товарами, – на 0,1 проц., а предприятий, торгующих автомобильным топливом, – на 1,3 проц.

Что касается оборота предприятий общественного питания, то за год зафиксировано падение на 7,8 процента.

Глава правительства: Будут задействованы средства помощи

Тем временем премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что на помощь бизнесу придут средства поддержки, действовавшие во время первой волны.

«С введением карантина будут выделяться средства помощи. Остается надеяться, что они будут действенными и смогут хоть сколько-то амортизировать ситуацию и взять ее под контроль. Мы понимаем, в каком сложном положении находятся предприятия, некоторые из них не восстановились, но альтернатив просто нет», – заявил премьер.

По его словам, кроме прежних средств помощи рассматриваются и новые, однако решения пока не приняты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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